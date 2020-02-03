美國西部光電展（SPIE PHOTONICS WEST）將於2月4日至2月6日於美國舊金山莫斯康展覽中心（Moscone Center）登場。 在經濟部國際貿易局推廣下，光電協進會首次以台灣館的形式籌組參展團，邀請揚明光學、保勝光學、上暘光學、國立台灣科技大學、和蓮光電、中華立鼎光電、聯亞、聯鈞、光鋐、華信、神詠精密光學、錼創、騰錂鐳射、合盈、紘立、巨晶、台灣彩光、台亦、宏明共計16 家業者共同參展，展出各類光電半導體材 料及光學元件、光學鏡頭、Micro LED、雷射元件等產品。

去年3天展期，總計吸引來自海內外2.3萬名專業人士到場參加展會，參展廠商約1,350家，展覽期間共計有超過5,300篇論文發表，議題遍及生醫、雷射、光電、微型製造、光學微機電等專業領域，打破以往紀錄，今年主辦大會表示參觀人數亦將再創高峰，盛況空前。

光電協進會（PIDA）表示，光電產業積極轉型開發新應用，將逐步 看見成果，近期雖智慧型手機進入成長高原期，但受惠高階智慧型手 機漸朝多鏡頭發展，加上車用鏡頭等需求增加，2019年我國光學鏡頭產值616億元，較上年同期增加 13.9％，由於我國光學業者具尖端技 術及製造優勢，帶動我國光學鏡頭產值近5年多維持在600億元以上。

由於安全監控、3D感測VCSEL及光達雷射市場應用需求提升，預估 2020 年紅外線 LED 跟紅外線雷射市場規模為21.43億美元，較 2018年市場規模提升64％，且隨著 LED顯示螢幕於HDR市場應用、零售百貨、會議室市場需求增加，2019年全球小間距LED顯示器市場規模約25億美元，較2018年成長31％。未來隨著8K需求增加、技術改進，以及成本下降，LED顯示器的應用場景逐漸從專用走向商用，如電影院、企業會議、家庭劇院市場等，甚至不排除往更高階的消費性市場移動，帶動小間距LED顯示器的市場規模倍數成長，預估 2019～2023年的CAGR為50％。

(工商 )