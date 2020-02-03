美國支付龍頭PayPal於1月宣布以40億美元（約新台幣1218億元）收購新創公司Honey。一手栽培Honey的創業加速器業者許惟量接受中央社專訪，分享長年投身網路事業的心得。

台裔第二代阮喬治（George Ruan）與夥伴哈德遜（Ryan Hudson）2012年建立Honey公司，短短8年間從2、3人的迷你公司一躍而成億萬富豪。這筆金額超過台裔創業家陳士駿出售YouTube給Google的16.5億美元。

Honey主要產品是瀏覽器的外掛程式，幫助消費者在網路上購物時一次搜集各家優惠訊息，每月1700萬活躍用戶、總用戶2000萬人，如今納入美國支付平台PayPal旗下。

擁有3億用戶的PayPal購入Honey後，不像以往只能在結帳頁面上與信用卡公司或Apple Pay等支付方式上競爭，在電子商務上更能掌握流量與消費者意向，得到2000萬用戶的大規模數據。

Honey出生地不在北加州矽谷，而在洛杉磯的觀光勝地聖塔蒙尼加（Santa Monica）。這裡是南加州科技業的新興聚落，有個很潮的名字叫「矽灘」（Silicon Beach），孵化、培育Honey的老巢叫Mucker資本公司（Mucker Capital）。

門口可遠眺海景，Mucker Capital在街邊不起眼的一角，每天有10多家新創公司、幾十個人在開放空間上班、在會議室裡腦力激盪。儲藏室一角放了兩塊公用衝浪板，有人一大早衝完浪再來上班。

曾是小留學生的許惟量（William Hsu）2011年與合夥人創立Mucker Capital，把自身開網路公司創業、在大公司擔任高階主管的經驗從矽谷帶到洛杉磯。近10年來他們投資剛萌芽的小公司，協助營運、行銷、打造品牌與招募資金。

「最初，大部分的創業者與創投公司都認為，瀏覽器的外掛程式不是一個可投資的項目，不是一個公司，比較像是一個玩具。」許惟量回憶8年前與阮喬治見面時，Honey遭到很多創投業者拒絕。

42歲的許惟量說：「像我們這麼早期的投資，永遠沒有辦法找到一個完美的投資對象，只要有一兩個長處、有很好的團隊，我們就願意投資，幫助他們建立營運模式、募集資金。」

他解釋，用戶透過Honey找到優惠券，每一筆交易Honey賺的錢不多，不到1塊美金，但是Honey的特色是，它加掛在瀏覽器上用戶的留存率很高，不像其他的應用程式或軟體，消費者經常用不久就轉移習慣。

許惟量10歲移民美國，在矽谷長大，自嘲中文程度國小三年級，受訪時中文、英語交換使用。

1998年正值網路的狂飆期，剛從史丹佛大學畢業的許惟量跟朋友合開公司，一年半內就募到1500萬美元。他回憶：「那時候，你只要是史丹佛畢業、華裔、工程師，你就一定募得到錢。」

後來歷經網路泡沫化，他自認管理不善、被自家同仁開除，但這經驗也是他繼續在科技業打滾的養分，「在矽谷你沒失敗過，代表你沒受到適當的打擊，等於你沒有得到一份證書」。

他後來進入大公司，從電子海灣公司（eBay Inc.）產品經理做起，一路做到AT＆T公司行銷部門的資深副總、產品總監，管理1000多人。近10年前，跳出來在洛杉磯開創投公司時，這裡的創業環境還是草創，但他與合夥人把這一點視為機會。

許惟量回顧10年前的洛杉磯，與現在台灣的環境類似，「有才華、有熱情與企圖心的企業家很多，但缺少知識與經驗，不知道怎麼營運、行銷、使企業成長」。但現在洛杉磯已是一個很有活力的生態體系。

「台灣也是我的國家，我長大的地方。」在美國科技業打滾多年，近幾年在駐洛杉磯辦事處科技組的發掘、推薦下，許惟量經常回台灣貢獻心力，指導創業新血，Mucker Capital每年提供名額給台灣博士生來美實習。

許惟量感受到政府的用心，「我不知道他們怎麼找到我」，如果不是駐洛杉磯辦事處科技組長張揚展聯繫上他，「我們想幫忙也不知道怎麼幫」。現在他的兩個小孩每年暑假都回台灣學中文，「不要忘記他們的國家」。

為台灣的新創環境提供建言，他說：「台灣的傳統強項是硬體，但在軟體產業的投資比較少。台灣擁有很多軟體人才，工程師需要很強的學術訓練，這一點台灣人很厲害，但是畢業後缺乏完整的產業生態，所以增加與美國人才的交流很重要。」

(中央社)