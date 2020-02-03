台北花博爭豔館舉辦的台灣動漫迷年度最大盛事─「開拓動漫祭FF35」，2月1日與2日兩天，吸引不少粉絲前往朝聖，卻傳出一名Coser(角色扮演者)遭淫男噴射精液，當下趕緊清理及噴酒精，並立即報警，惟因第一時間就擦掉，認為想找到淫男的機會渺茫，事後便在臉書發文提醒大家小心。

受害的Coser在臉書上表示，當時在展覽會場逛攤位時，突然覺得屁股熱熱的，過一會兒變得濕濕的，於是一人到人少的地方檢查，結果聞到精液味道，後來請身邊的友人確認是精液。

這名Coser當下覺得非常噁心，趕快用酒精清理乾淨，並由友人陪同找主辦單位幫忙報警，因展館內沒有監視器，自己又在第一時間清理乾淨，無法採集證據，作完筆錄只能摸摸鼻子回到攤位休息，思考後決定在臉書上發文警惕大家。

此文一出，受害的動漫Coser獲粉絲紛紛留言安慰，並撻伐噴精的戀態男：「畜生沒有理性，不會克制自己的慾望」、「在場次的時候真的要多加注意」、「夭壽，真的是混蛋欸，男的他也好」。由於這名Coser是「男性」，因而湧入許多酸民謾罵受害者，當成玩笑話來看待，在留言區掀起口水戰。

(中時電子報)