就算NBA官方無視近300萬人請願，仍然不肯把聯盟標誌(LOGO)，從原本的韋斯特換成墜機身亡的湖人傳奇球星「小飛俠」布萊恩，向來敢說敢嗆的獨行俠老闆庫班，仍在3日接受《TMZ》訪問時表示，他堅決支持把標誌換成布萊恩！

自從布萊恩上月27日墜機身亡後，球迷隨即自發性簽名請願，要求NBA把聯盟官方標誌改成布萊恩的招牌動作，隨即吸引近300萬人支持，皮爾斯、克勞佛等前NBA球星，以及小賈斯汀、亞瑟小子、史努比狗狗等藝人也都公開聲援。

先前就已搶在各隊之前，率先宣布獨行俠退役24號球衣的庫班，當然也要跳出來支持標誌更換布萊恩的行動，「我認為布萊恩存在的意義，已經遠遠超過籃球本質很多，他讓我們那麼多人變得團結！」可惜聯盟官方似乎仍然不為所動。

因為聯盟官方從未承認過，當前使用的標誌是採用韋斯特當作原型，所以根本沒有更換的必要，直接把那麼多人的聲援與請願當成「空氣」，畢竟NBA現任總裁席爾佛毫無遠見，也不敢做出太過創新的改變，聯盟官方有這種回應並不意外。

(中時 )