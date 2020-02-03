武漢台商協會今（3）早證實，確定已經接到台辦通知，滯留武漢的台人首批的200多人，今天將搭乘陸籍航空公司的包機，直飛台灣。

有關包機返台時間，武漢台商協會昨日表示，第一批滯留武漢台人最快有望今晚回台，還需等最後通知。武漢台商協會今早證實「確定已經接到台辦通知，今日會有包機飛往台灣」。

武漢台商協會表示，今日返台確切時間還在協商中，而後續可能還會第二批、甚至第三批包機返台，還在統計人數協調中。

(中時 )