因應武漢肺炎疫情，教育部宣布高中職以下學校開學日延後至2月25日，但一些私幼今天仍可按原計畫開學。全國教育產業總工會今天發布新聞稿主張，公私立學校應該一致，並讓有12歲以下兒童的家長請有薪照顧假，開學後應配發口罩予國中小。

因應武漢新型肺炎疫情延後開學，家長若不敢請「防疫照顧假」而把孩子送去安親班，若造成群聚感染，則在家防疫之美意恐喪失。因此，全教產呼籲政府，應讓有12歲以下兒童的家長請「有薪」「防疫照顧假」，以減少群聚交叉感染風險。公私立幼兒園應該享有同樣的照顧和保護。

部分私立高中職要求所有全體教師停課期間回校工作，全教產擔心此舉可能增加疫情擴散風險，故呼籲政府應讓公私立學校一致，避免安排全體教職員同時回校，若要商討校務，可考慮透過網路進行，以減低風險。

防疫視同作戰，應該「料敵從寬、禦敵從嚴」，防疫中心應專業評估疫情情形，如果疫情短時間不會消退，是否考慮延後開學一個月，不要一改再改，一延再延，造成學校行政和教學安排的困擾。

全國中小學校長協會副理事長、新北市新莊國小校長張信務表示，延後兩周開學，學校有很多事情要做，包括行事曆重新調整，期中考、期末考的日期也要改變。他希望2月25可以真的開學，如果之後再延一次，學生的學習權益將受到嚴重影響。

中華民國幼教聯合總會總會長洪懿聲說，大部分私幼都會在今天開學，這也是教育部所允許。但私幼需要戰鬥物資，否則無法跟疫情對抗，因此希望政府配發防疫用品：教保人員的防疫口罩、75％酒精或消毒液及額溫槍等基本用品，以確保私立幼兒園之防疫用品充足。

全國家長會長聯盟理事長楊郡慈說，兩周沒有薪水，對一般家庭的經濟影響頗大，家長考量到現實，可能不會請防疫照顧假，而把小朋友送到安親班去，反而形成防疫漏洞。因此他們認為，家長請防疫照顧假，資方要給薪水，至少給半薪。

(中時 )