陸防疫情大作戰 人行降逆回購利率0.1％ 10:102020/02/03 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 為了確保疫情防控市場保持流動，中國人民銀行今日下調7天期逆回購利率至2.4％，此前為2.5％。人行下調14天期逆回購利率至2.55％，此前為2.65％。 此外，人民銀行公開市場今日將進行人民幣（下同）1.2兆元逆回購操作，單日逆回購操作規模創下新高。其中7天期9,000億元，14天期3,000億元。據此計算，公開市場今日淨投放1,500億元。 (工商 ) #下調 #天期逆回購 #公開市場 #逆回購操作 #天期 也許您會感興趣 推薦閱讀 瑭霏率性展歡顏 粉色調展現甜美 04:102020/01/30 時尚消費 《金融》109-3期91天期國庫券，決標貼現率為0.45％ 13:072020/01/30 財經 《經濟》防疫口罩需求夯，政院4措施調控價量 15:062020/01/30 財經 確保開學第一個星期安全 宜縣府向中央急調22萬片口罩 13:422020/01/31 政治 確保開學第一個星期安全 宜縣府向中央急調22萬片口罩 15:392020/01/31 生活 內政部擬修法 育嬰留停期間仍可請調 21:292020/01/31 政治 小辭典－美債殖利率倒掛意義 04:092020/02/02 財經要聞 12年未調 苗縣計程車2月10日起漲價 04:102020/02/02 地方新聞 大紅色調迎鼠年 纖維博物館推「華麗派對」 14:092020/02/02 生活 資訊領先、沒有包袱 以賽亞執行長曾盟斌舞雙劍 突圍第三方調研紅海 04:102020/02/03 企業經營 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 獨》投資人不放棄遠航 本周三發薪日是投資指標 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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