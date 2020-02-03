為了確保疫情防控市場保持流動，中國人民銀行今日下調7天期逆回購利率至2.4％，此前為2.5％。人行下調14天期逆回購利率至2.55％，此前為2.65％。

此外，人民銀行公開市場今日將進行人民幣（下同）1.2兆元逆回購操作，單日逆回購操作規模創下新高。其中7天期9,000億元，14天期3,000億元。據此計算，公開市場今日淨投放1,500億元。

(工商 )