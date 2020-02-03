武漢肺炎疫情持續延燒，台股今(3日)開盤走跌129.2點，盤中跌幅持續擴大，一度大跌超過300點，匯市也是哀鴻遍野，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.350元開盤，貶值1角。

台幣兌美元匯價盤中一度貶至30.360元價位，貶1.1角，稍後貶值幅度微幅收斂，來到30.200元價位。

(中時電子報)