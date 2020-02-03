武漢肺炎疫情延燒 新台幣開盤貶1角 10:102020/02/03 中時電子報 呂承哲 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.350元開盤，貶1角。(圖/中時資料照) Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 武漢肺炎疫情持續延燒，台股今(3日)開盤走跌129.2點，盤中跌幅持續擴大，一度大跌超過300點，匯市也是哀鴻遍野，台北外匯市場新台幣兌美元匯率今天以30.350元開盤，貶值1角。 台幣兌美元匯價盤中一度貶至30.360元價位，貶1.1角，稍後貶值幅度微幅收斂，來到30.200元價位。 (中時電子報) #疫情 #武漢 #肺炎 #台幣 #美元 #匯市 也許您會感興趣 推薦閱讀 武漢肺炎疫情擴大 北檢開工日查察囤積哄抬物資 07:152020/01/30 社會 武漢肺炎疫情擴大 高檢署指示嚴查 要求解剖要帶口罩、防護衣 07:172020/01/30 社會 匯市開紅盤 新台幣難逃補貶 04:092020/01/30 財經要聞 武漢肺炎疫情升溫 台股暴跌逾500點 10:422020/01/30 財經 受武漢肺炎疫情拖累 港股跌逾200點 10:512020/01/30 財經 《匯市》外資股匯雙殺，新台幣重貶逾2角 11:422020/01/30 財經 武漢肺炎疫情燒 陸生憂返台就學時間未定 12:342020/01/30 生活 武漢肺炎疫情 麗豐-KY捐款100萬人民幣 12:402020/01/30 財經 壽險業去年底採避險式投資 現金部位破1.38兆 20:072020/01/30 財經 LGD去年Q4虧損 創單季新高 04:092020/02/01 證券．權證 財經熱門新聞 陸股3大指數齊跌 超過3000檔跌停 - 財經 - 旺報 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 蘋果、安卓都不好過 郭明錤警告：手機業苦臨3大風險 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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