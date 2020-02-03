柯文哲爆武漢台人隔離地恐遭罰？柯P最新回應

武漢肺炎疫情延燒，滯留武漢的400多名台人預計包機返台，昨（2）日台北市長柯文哲說溜嘴，透露台北市的隔離安置所在陽明山，引發爭議。對此，柯文哲表示，若不能講，中央應事先告知，同時呼籲政府做事要公開透明。

柯文哲今日受訪表示，中央政府決定撤回台胞，需檢疫14天，台灣規劃五個收容地點，以台北的收容地點來說，需要市政府支援醫療人力、警衛、後勤補給，幾百人在收容所，不可能家屬不知道、周邊居民不知道、支援人力不知道，那麼龐大的計畫，與其掩藏不如公開透明，自己也沒有惡意爆料。

柯文哲抱怨，「如果陳時中要講說，要怎麼罰不罰，那你要先跟我講，什麼是我可以講的，什麼是我不能講的，你講清楚。」

柯文哲表示，身為地方首長，只是回答記者問題，不認為這是機密，一定大家都會知道。針對隔離地點，柯文哲認為應該要找空曠的地方，但也無奈說「中央政府想怎麼幹，就怎麼幹好了」、「中央政府決定我就會配合」，寧可事先講，不要人進去後再引起抗爭。

柯文哲不斷強調，政府應公開透明，大陸疫情會失控就是隱匿文化，「我們的敵人是武漢肺炎」，不要內部製造敵人。

(中時電子報)