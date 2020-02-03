108年雖經歷美、中貿易爭端，導各主要股票市場呈現大幅震盪，勞動基金透過全球多元分散投資，108年收益數達4735億元，收益率達11.81％，攸關勞工退休金分配的新制勞退收益數達2670.1億元，若以1180萬個勞退帳戶計算，平均每戶可分2.26萬元。

勞動部勞動基金運用局表示，回顧108年，美、中貿易衝突反覆不斷、英國脫歐情勢混沌以及多起地緣政治緊張局勢等多重因素影響下，經濟成長趨緩，然而由於美國及歐洲等主要國家央行同步採行寬鬆貨幣政策，新興國家央行也紛紛降息，使得全球資金行情發酵、企業獲利穩健，加上美中貿易協商漸入佳境，於年底達成第一階段協議，降低了經濟衰退風險。

基金局表示，勞動基金長期多元布局國內、外各項投資標的，在108年獲取收益4735億元，若加計受衛生福利部委託投資國保基金收益數389.6億元，全年投資獲利近5125億元，為勞工及國民年金被保險人創造穩健績效。

基金局指出，雖然新的一年開始就出現中東等地緣政治衝突，但美中貿易談判漸入佳境，AI、5G等科技新趨勢續航力增溫，加以各國央行續行寬鬆貨幣政策及部分國家陸續推出擴張財政政策，對企業獲利及金融市場具一定支撐力道，全球經濟可望溫和復甦，惟金融市場已處相對高點，勞動基金運用局將密切掌握金融市場情勢變化，靈活調整投資組合，深化全球多元布局及強化風險控管，以降低市場波動影響，獲取基金長期穩健收益，保障勞工經濟安全與退休生活。

(中時 )