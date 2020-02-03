獲利了結，打壓上周五紐約期金走軟；儘管中國冠狀病毒疫情迅速蔓延，提振黃金市場的避險需求，不過金價連日的上漲，引發投資人獲利了結，進而拖累期金走軟；此外，分析師表示，美聯儲將利率維持不變，顯示將有一段時間處於低利率環境，估計對黃金走勢有利，短期內金價可望走升。

終場4月黃金跌1.3美元，報每盎司1587.9美元，3月白銀漲0.02美元，報每盎司18.01美元，4月白金跌18.6美元，報每盎司961.9美元，3月鈀金漲9美元，報每盎司2224.7美元。(商品行情網)

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