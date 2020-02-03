《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期金走軟 10:172020/02/03 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，打壓上周五紐約期金走軟；儘管中國冠狀病毒疫情迅速蔓延，提振黃金市場的避險需求，不過金價連日的上漲，引發投資人獲利了結，進而拖累期金走軟；此外，分析師表示，美聯儲將利率維持不變，顯示將有一段時間處於低利率環境，估計對黃金走勢有利，短期內金價可望走升。 終場4月黃金跌1.3美元，報每盎司1587.9美元，3月白銀漲0.02美元，報每盎司18.01美元，4月白金跌18.6美元，報每盎司961.9美元，3月鈀金漲9美元，報每盎司2224.7美元。(商品行情網) (時報資訊) #黃金 #美元 也許您會感興趣 推薦閱讀 國際金價上漲 陸掀購金熱 04:092020/01/30 焦點新聞 《商情》避險需求升溫，激勵周三紐約期金上漲 10:002020/01/30 財經 武漢肺炎延燒 原油跌、黃金漲 19:242020/01/30 財經 《商情》空頭回補，激勵周四紐約期金漲1.2％ 10:002020/01/31 財經 《商情》賣壓湧現，打壓周四LME期銅跌至5個月低點 10:002020/01/31 財經 《商情》獲利了結，打壓周四紐約期棉重挫近1.5％ 10:002020/01/31 財經 《金融》黃金價格將觸頂翻轉？晨星不看好短期及長期購買力 12:162020/01/31 財經 2020武漢風暴》武漢疫情延燒 金價猛飆七年新高 17:542020/01/31 財經 疫情陰霾籠罩！油價續跌走軟 汽、柴油各降0.9及1元 15:202020/02/02 財經 金價近七年新高 央行黃金儲備 大賺逾1,200億 04:102020/02/03 金融．稅務 財經熱門新聞 陸股3大指數齊跌 超過3000檔跌停 - 財經 - 旺報 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 蘋果、安卓都不好過 郭明錤警告：手機業苦臨3大風險 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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