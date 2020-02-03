武漢肺炎疫情升溫，美股上周五重挫、亞股今（3）日表現續疲，台股在權值股重挫下大跌，早盤一度重挫357.07點。不過，工業電腦大廠研華（2395）逆勢開高走強，最高上漲3.61％至301.5元，早盤維持逾1.5％漲幅，在工業電腦族群中逆強獨紅。

研華2019年自結合併營收續創543.28億元新高，年增11.39％，若以美元計價為17.56億美元，年增8.5％，主要受惠北美及新興市場拉抬，大中華區受惠下半年基礎建設相關商機需求，全年維持成長，不過，因歐洲下半年轉弱，使全年營收成長幅度略低於預期。

研華指出，去年網路暨通訊事業群（NCG）受惠5G等產業驅動需求、應用電腦事業群（ACG）受惠併購ATJ挹注，營收均繳出雙位數成長，嵌入式物聯網平台事業群（EIoT）維持穩定成長，工業物聯網事業群（IIoT）與智能服務事業群（SIoT）表現則持平。

研華先前預期，受惠營運規模擴增與適度費用優化，加上原物料價格壓力下降，預期去年獲利率表現仍可符合過往表現水準。歐系外資看好研華今年NCG、IIoT及SIoT事業群業績將加速成長，維持「優於大盤」評等、目標價自295元調升至335元。

由於武漢肺炎疫情升溫，中國大陸延長春節假期，研華位於江蘇的昆山廠受此影響，目前預計將影響2月營收10～15％。公司對此緊急評估將部分訂單即時移轉回台灣製造，目標將出貨排程影響降到最低。

研華表示，昆山廠復工後將祭出6大防疫措施，包括按規定對疫區往返人員進行檢疫，進入廠區人員將配合體溫測量、工作期間配戴口罩，每4小時測量體溫，以電話等非直接接觸方式與供應商及客戶商務洽談，若有任何疑似症狀，將立即隔離、消毒並送醫診斷。

(時報資訊)