獲利了結，打壓上周五紐約期棉重挫逾2.2%；因中國爆發冠狀病毒疫情，將對經濟帶來衝擊，令市場擔憂天然纖維最大消費國狀況，導致投資人獲利了結，進而打壓期棉重挫逾2.2%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨下跌1.55美分，跌幅2.24%，收盤每磅67.50美分；而5月棉花期貨下跌1.33美分，跌幅1.91%，報每磅68.31美分。

庫存方面，截至1月30日，ICE登記庫存6,792包，與前一日持平。(商品行情網)

(時報資訊)