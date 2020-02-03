《商情》獲利了結，打壓上周五紐約期棉重挫逾2.2％ 10:172020/02/03 時報資訊 羅宇揚 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 獲利了結，打壓上周五紐約期棉重挫逾2.2%；因中國爆發冠狀病毒疫情，將對經濟帶來衝擊，令市場擔憂天然纖維最大消費國狀況，導致投資人獲利了結，進而打壓期棉重挫逾2.2%；美國紐約棉花交易所(NYCE/ICE) 3月棉花期貨下跌1.55美分，跌幅2.24%，收盤每磅67.50美分；而5月棉花期貨下跌1.33美分，跌幅1.91%，報每磅68.31美分。 庫存方面，截至1月30日，ICE登記庫存6,792包，與前一日持平。(商品行情網) (時報資訊) #獲利了結 也許您會感興趣 推薦閱讀 《商情》賣壓湧現，打壓周三LME期銅連11挫 10:002020/01/30 財經 《商情》需求疑慮，拖累周三紐約期棉走弱 10:002020/01/30 財經 2020武漢風暴》武漢肺炎病毒致死率 世衛暫估2％ 14:282020/01/30 國際 《國際油價》周四國際原油跌逾2％，並跌至三個月低點 09:432020/01/31 財經 《商情》賣壓湧現，打壓周四LME期銅跌至5個月低點 10:002020/01/31 財經 《商情》獲利了結，打壓周四紐約期棉重挫近1.5％ 10:002020/01/31 財經 北捷8折優惠取消 一卡通聯名卡加碼送回饋 14:472020/01/31 科技 一卡通利上加利 搭北捷享LINE Pay Money 2％儲值金回饋 21:192020/01/31 生活 疫情打擊製造業 市調機構：今年智慧手機出貨減2％ 04:102020/02/03 財經要聞 財經熱門新聞 陸股3大指數齊跌 超過3000檔跌停 - 財經 - 旺報 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 蘋果、安卓都不好過 郭明錤警告：手機業苦臨3大風險 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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