原定本周登場的2020台北國際電玩展因應新型冠狀病毒全球疫情考量，宣布將延期至今年暑假舉辦，智冠(5478)集團子公司遊戲新幹線與宇峻(3546)聯合發行的MMORPG國戰手遊《三國群英傳M》以及3D仙俠線上遊戲《古劍奇譚網路版》兩大遊戲也公布將調整活動，改邀請玩家以網路參與的方式互動體驗。

遊戲新幹線表示，《三國群英傳M》、《古劍奇譚網路版》是今年預計參展的主力產品，為回應玩家對本次參展的期待，將在2月6日至2月9日原定電玩展期間的活動，改採線上粉絲團活動或直播的方式與玩家互動。

遊戲新幹線與宇峻聯合發行的《三國群英傳M》已在年前展開事前登錄，目前累積預約人數超過18萬人，法人估計開款遊戲規模可望於遊戲上市後至少有3萬～5萬玩家消費，若以每人每月3000元的花費，月營收將可破億元，一年EPS至少貢獻6元以上。

(時報資訊)