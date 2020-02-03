科創板開板以來首見跌停 7檔個股觸及20％跌幅上限 10:192020/02/03 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，A場休息9日後開市便出現暴跌，即使是全屬新股及半新股的科創板亦遭牽連，嘉必優、興圖新科、交控科技、華興源創、鉑力特、晶晨股份、八億時空觸及20％跌幅上限，是科創板自去年7月開板以來，首次有個股出現跌停狀況。 (工商 ) #科創板 #開板 #觸及 #出現 #上限 也許您會感興趣 推薦閱讀 散戶嚇死！台股殺破600點 爆恐怖巨量 11:382020/01/30 財經 大型活動何時該停 楊志良：出現社區感染時 12:492020/01/30 生活 《盤後解析》疫情大斷「電」，開紅盤大跌696.97點 14:322020/01/30 財經 2020武漢肺炎》出現第9例確診 中央每日徵用400萬片口罩 17:432020/01/30 生活 被嫌鮮肉補得夠多！蕭亞軒霸氣回應：上百個不算什麼 21:192020/01/30 娛樂 武漢肺炎爆第9例 網憂：超級傳播者是否已出現 21:482020/01/30 生活 寒流發威出現2.9度低溫 玉山積雪超過20公分 21:402020/01/31 生活 出現症狀被要求「長庚就診」 男竟對護理師動粗 11:322020/02/01 生活 武漢肺炎／遭司機傳染！日本恐出現「第3代人傳人」病例 16:332020/02/01 國際 日本撤僑出現4名無症狀感染者 撤僑官員竟傳輕生 20:562020/02/01 國際 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 獨》投資人不放棄遠航 本周三發薪日是投資指標 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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