新型冠狀病毒肺炎疫情擴散，A場休息9日後開市便出現暴跌，即使是全屬新股及半新股的科創板亦遭牽連，嘉必優、興圖新科、交控科技、華興源創、鉑力特、晶晨股份、八億時空觸及20％跌幅上限，是科創板自去年7月開板以來，首次有個股出現跌停狀況。

(工商 )