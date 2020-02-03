大陸國家衛健委公佈，截至2月2日24時，新型冠狀病毒確診病例新增2,829宗，令累計個案增加至1.72萬宗，死亡人數達361人，已超過SARS時的349人。

昨大陸新增死亡病例57宗，其中湖北省佔56宗，重慶市1宗。大陸全國現有重症病例2,296宗，累計治愈出院人數475名，共有疑似病例2.16萬宗。目前累計追蹤到密切接觸者18.96萬人，共有15.27萬人正在接受醫學觀察。

(工商 )