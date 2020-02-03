「蛇姬」林采緹與老公胡睿兒經歷風風雨雨後生下一子，最終還是決定協議離婚。日前她在社群媒體分享心事，自爆「覺得很自卑」，讓粉絲看了相當心疼。

據《ETtoday》報導，林采緹日前在IG貼出限時動態，全文還搭配3個「落淚」表情，表示自己當了媽媽後，外界都以為她的身材如同往日一樣火辣、性感，但其實「肉都變鬆弛，身體皮膚變得很乾、沒有彈性，曬黑都白不回來，容易暗沉，連瘀青都消得很慢很慢。」

除此之外，林采緹透露自己出現小腹，而且胸部也不像以前一樣堅挺、飽滿，「這些都只有自己最清楚，很多細節真的都不一樣了。」林采緹難過表示，「確實我也因為這些覺得很自卑。」

林采緹說，這種非常不完美的感覺，只有自己懂，需要很努力去恢復，大嘆「女人好辛苦」，光是吃的、用的、各種美容保健品讓她吃到快要反胃，另外還得使用各種保養臉部、身體的美容用品，「當女人怎麼可以這麼累啊！負能量爆發了！」

林采緹表示產後身材大走樣。（圖／林采緹 Sunny Lin臉書）

更多 CTWANT 報導

(中時電子報)