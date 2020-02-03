武漢肺炎不斷延燒，多國傳出疫情，其中菲律賓出現大陸境外首例死亡病例，當地政府不敢大意，昨（2）日宣布旅遊禁令，禁止旅客經陸港澳入境，而原本預計返港工作的菲傭也因此無法出境，讓僱主相當困擾。

疫情擴散各國繃緊神經，菲律賓宣布，1月28日暫停對大陸旅客發放落地簽，2月2日全面禁止來自陸港澳旅客入境，而菲律賓公民和永久居留證持有者可入境，但需強制隔離14天。

綜合港媒報導，原本預計搭乘2日航班回港工作的菲傭，突遭限制出境無法登機，目前香港已接獲20名僱主求助。有僱主透露，其外傭在國年前返回菲律賓探望女兒，原訂2日晚間返港，雖然可選擇轉飛新加坡，但因過去14天曾到過香港，所以也無法入境新加坡，只能折返。

僱主擔憂，若禁令持續數月，難以安排人手照顧家人，相關單位也正在尋求解決方式，要求香港政府介入與菲律賓溝通，也要求僱主做好防疫措施。除了菲傭，也有其他菲籍人士被迫滯留機場，粗估至少百人。

(中時電子報)