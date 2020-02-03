武漢肺炎疫情蔓延，全台瘋搶口罩，對此，資深媒體人趙少康痛批，會造成這個原因，行政院長蘇貞昌就是始作俑者。不過，趙的言論讓網友看不下去，怒批趙是選輸在崩潰嗎！之前罵禁出口，現在又罵口罩不夠，話都讓你說好了！

口罩供不應求，即使政府下令管制數量，仍鬧口罩荒，加上即將開學，就怕疫情擴散。對教育部認為，並非每個學生都要戴口罩，趙少康在節目《少康戰情室》中痛批，夠的時候說不一定每個人都要，大家相信你，不夠的時候說不一定每個人都要戴，誰會相信你？到底要不要講清楚！趙少康更點名，蘇貞昌就是始作俑者。

不過，網友對於趙少康的言論，相當不贊同，在批踢踢痛批「都你們的話，不是要捐中國就是說買不到」、「話都你們在說」、「這種叫知識藍，代表藍的都沒知識」、「X又在工三小，不准出口也罵，買不到也罵，Ｘ的精神分裂」、「台灣防疫明明是全世界做最好的，結果還是有這種窩裡反的」、「KMT是不想執政了？ 不協助防疫還扯後腿」！

網友留言。（摘自批踢踢網頁）

(中時電子報)