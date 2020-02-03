大陸國家統計局3日公佈，2019年12月規模以上工業企業實現利潤人民幣（下同）5,883.9億元年減6.3％。去年全年，全國規模以上工業企業實現利潤6.2兆元，年減3.3％。

大陸國家統計局局工業司高級統計師朱虹分析，2019年工業利潤有所下降，效益狀況結構性改善，但受市場需求不足、工業品價格下降、成本上升等因素影響，工業企業利潤有所下降。

2019年，在41個工業大類行業中，28個行業利潤總額較2018年增加，13個行業減少。期內，電力、熱力生產和供應業利潤總額年增19％，專用設備製造業增長12.9％，電氣機械和器材製造業增長10.8％。

不過，石油、煤炭及其他燃料加工業下降42.5％，黑色金屬冶煉和壓延加工業下降37.6％，化學原料和化學製品製造業下降25.6％，汽車製造業下降15.9％，紡織業下降10.9％，煤炭開採和洗選業下降2.4％。

(工商 )