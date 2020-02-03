在岸、離岸人民幣跌破7關口 10:302020/02/03 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 市場憂慮武漢肺炎疫情衝擊大陸經濟，在岸、離岸人民幣兌美元匯率雙雙跌破7關口。其中，在岸人民幣兌美元匯率貶值901點，現報7.0010，離岸人民幣現報7.0010。 (工商 ) #在岸 #離岸人民幣 #關口 #現報 #跌破 也許您會感興趣 推薦閱讀 今年新生兒人數 恐跌破17萬 04:092020/01/30 財經要聞 《金融》上證跌破3000點，陸股2倍ETF災情慘 11:082020/01/30 財經 肺炎疫情肆虐 離岸人民幣驚破7 16:242020/01/30 財經 社科院：大陸首季GDP增速 恐跌破5％ 04:092020/01/31 財經要聞 消費萎縮 陸首季GDP或跌破6 04:092020/02/01 焦點新聞 疫情燒、陸股開盤恐重挫 分析師：陸股跌破4％亞股遭殃 02:442020/02/03 財經 疫情難趨緩 人民幣短線或承壓 04:102020/02/03 焦點新聞 《期貨》期貨盤跟跌美股，台指期跌破近期低點 08:532020/02/03 財經 財經熱門新聞 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 陸股補跌釀股匯雙殺 新台幣貶至兩個月新低 - 財經 - 工商 面板紅了！友達、群創開低走高巨量拉長紅 - 財經 - 工商 明天…陸股會暴跌多少？專家洩恐怖數字 - 財經 獨》投資人不放棄遠航 本周三發薪日是投資指標 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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