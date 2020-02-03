根據《ESPN》記者沃納羅斯基（Adrian Wojnarowski）最新消息指出，目前戰績31勝18敗的休士頓火箭有意將主戰中鋒卡佩拉（Clint Capela）送走，正向東區幾支球隊積極兜售，據了解，亞特蘭大老鷹是其中一支球隊。

報導中指出，火箭球團正在策畫一起三方交易，使他們能夠拿卡佩拉換回可用的側翼球員以及一名中鋒，而火箭也積極在向東區幾支球隊交涉，但目前僅知道其中一支球隊是老鷹。

老鷹本季至今團隊籃板場均抓下43.2個，是30支球隊排名第24名，聯盟消息人士稱，老鷹一直以來都積極在尋找一名內線主力球員，與火箭以及奧克拉荷馬雷霆分別談論過交易卡佩拉、亞當斯（Steven Adams）的可能性；此外，老鷹也曾在上月和底特律活塞談論交易德拉蒙（Andre Drummond）的可能性，但最後無疾而終。

卡佩拉本季可繳出場均13.9分、13.8籃板、1.8阻攻的成績單，他在2018年與火箭簽下5年9000萬美元的合約，今年他的年薪是1490萬美元，未來3年分別是1600萬美元、1710萬美元和1820萬美元。

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(中時電子報)