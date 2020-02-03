1.華邦電(2344)：外資連兩日賣超逾萬張，今早股價一度重挫跌停。

2.台積電(2330)：上周兩個交易日外資共賣超4.3萬餘張，加上上周五ADR重挫3.33%，影響今早股價一度探至312元近1個月低點，跌幅逾2.5%。

3.富邦媒(8454)：疫情擴散，宅經濟題材熱，外資連日買超，今早股價逆漲至316元波段高點。

4.統一超(2912)：今年營運動能續航力有望延續，吸引低接買盤進駐，早盤股價逆勢彈升逾1.5%。

5.中鋼(2002)：董座翁朝棟樂觀看待今年鋼市春燕將成群飛來，今日強勢抗空，股價向上朝盤上挺進。

6.毛寶(1732)：防疫概念股續強，今早股價拉第三根漲停，排隊買單逾1.8萬張。

7.新纖(1409)：疫情衝擊今年紡織產業上瘦下肥趨勢恐將更加明顯，外資連日擴大賣超，惟盤中多頭反撲，爆量翻紅飆上漲停，一舉收復全數短均。

8.合世(1781)：防疫概念股持續受資金追捧，早盤股價攻漲停11.25元鎖死。

9.康那香(9919)：口罩接單已到6~7月，吸引上周五外資轉買超，今早股價拉第四根漲停。

10.國光(4142)：防疫題材熱，不理外資上周五轉賣超1492張，早盤股價仍彈升逾2.5%。

11.玉晶光(3406)：武漢肺炎疫情爆發，陸廠紛紛延後開工，維持第一季比去年同期好，但股價跌6.72%。

12.欣興(3037)：子公司黃石欣益興位於湖北省黃石市延遲復工，黃石欣益興2019年下半年產值營收約佔公司營收3~5%，股價跌7.5%。

13.台光電(2383)：大陸各廠區延至2月10日始全面復工，股價跌8.23%。

14.奇力新(2456)：集團內生產據點還有台灣、越南、馬來西亞及波蘭等其他地區，將透過集團內跨廠區資源調度因應，股價跌7.63%。

15.晶電(2448)：今年Mini LED高階顯示器的滲透率有望大幅拉升，但股價跌4.96%。

16.南六(6504)：防疫題材夯，資金持續進場，第三根漲停逼近200元。

17.統一(1216)：民生內需題材戰勝肺炎利空，強勢翻紅突破5日線。

18.美食-KY(2723)：疫情重創大陸區業績，開盤直接打入跌停。

19.鴻海(2317)：資金出逃，一開盤即失守80元整數關卡，再摔半根跌停板。

20.同開(3018)：台股疫情肆虐，外資近日連續小額超，早盤展現抗跌氣勢，上漲逾2%。

21.熱映(3373)：防疫題材旺身價，股價持續跳空上漲，創2016年11月以來新高價。

22.新唐(4919)：物聯網晶片出貨看旺，惟三大法人偏空聯手賣超，早盤續重跌逾7%，摔至波段低點。

23.揚智(3041)：機上盒晶片搶歐洲市占，但投信連2日賣超，股價觸及14.4元跌停價。

24.聯發科(2454)：武漢肺炎恐衝擊陸5G換機潮，晨盤下挫近2.5%，至逾3個月低點。

25.盛群(6202)：拚TWS、BLDC出貨，加上外資回頭買超，早盤跌深強彈，帶量上漲近3%，突破所有短均。

26.研華(2395)：防疫停工恐影響2月營收估1成，然外資、投信重拾買超力道，股價逆揚抗跌，一度重返300元關。

27.華航(2610)：武漢肺炎持續取消航班，晨盤續爆量重跌逾5.5%。

28.奇鋐(3017)：武漢肺炎疫情燒，散熱模組族群持續黯淡，外資、自營商連2日大賣超，早盤觸及30.75元跌停價。

29.高力(8996)：賣壓不止，股價續挫逾6%，丟失周線。

30.日馳(1526)：陸廠延後開工，賣壓沉重觸跌停，現仍有9%跌幅。

31.傳奇(4994)：三大法人連2日賣超，早盤跌逾9%，創波段新低。

32.正峰新(1538)：不敵大盤拖累，早盤跌停鎖死。

33.元大金(2885)：搶啖台商資金回流商機，三大法人1月31日賣超大減，早盤開低走高，相對抗跌金融股及大盤。

(時報資訊)