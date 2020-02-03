武漢肺炎來勢洶洶，全球確診逾9000病例數，在疫情持續延燒下，防疫清潔、口罩以及疫苗等生醫族群今依舊獲得多頭簇擁，防疫清潔股毛寶(1732)再度跳空漲停，已經連去拉出第四根漲停，現階段仍無賣壓出籠跡象，後續隨著武漢肺炎疫情短期無紓緩跡象下，仍有續揚空間，花仙子(1730)大漲逾5%；口罩相關康那香(9919)、恆大(1325)、南六(6504)全數漲停，疫苗相關國光(4142)勁揚5%，另外，額溫槍最大代工廠豪展(4735)亦大漲逾8%。

康那香目前口罩總計日產能約20萬片，只是目前舊機台生產效率不佳，對產能貢獻有限，加上口罩生產外，包材、包裝皆要配合，目前所有產能皆由政府徵收。

目前台灣全民瘋買口罩，以目前疫情發展來說，估計到4月天氣溫暖時疫情才能控制，口罩需求將會持續，也使得口罩概念股仍有續強空間。

毛寶為主要產品為清潔劑，旗下產品包括護手凝露、隨身防護液、居家防護液、乾洗手等，隨著武漢肺炎疫情發展，帶動銷售增溫。

至於額溫槍大廠醫豪展，目前已接到大陸品牌商10～20萬隻訂單，儘管蘇州目前學校、企業復工時間延至2月8日以後，但豪展主要生產體溫量測等相關醫療器材，不受此規範影響，隨時可以復工，預計待員工陸續回歸工作岡位就能全力生產。

法人分析指出，武漢肺炎台灣確診案例預計將持續增加到4、5月，但死亡率將甚低、和平醫院事件將不再重演，預期造成的市場恐慌程度有限，估計與H7N9相當，故防疫概念股的股價表現延續性，恐遠不如SARS，另外，武漢肺炎下，防疫概念股短線料將火熱。

(時報資訊)