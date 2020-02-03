武漢疫情擴大，大陸房地產銷售陷入停滯，疫情若持續擴大，甚至蔓延台灣，台灣房市是否也會連帶影響？吉家網不動產暨房仲全聯會榮譽理事長李同榮認為武漢疫情對房市影響只會是短期，「人性恐慌」才是對市場具有關鍵的殺傷力。

武漢肺炎自去年底爆發以來，已經擴散至全球性的衝擊，台灣因地緣關係，疫情的發展必會產生相當程度的影響。因為台灣對大陸出口的依賴度以及台商在大陸產業供應鏈受到的衝擊，經濟上必受到相當負面的影響，不但會導致供應鏈出貨減少，營收及獲利衰退，加上大陸的封城措施與各國管制人員的移動，整體經濟動能趨弱，勢必衝擊台灣今年第一季的出口，影響程度不容輕忽。

李同榮指出，武漢疫情是否影響台灣房市要從三個面向分析，首先，最佳狀態即疫情在一個月內控制，房市影響的層面只會因觀望心態所產生的交易量萎縮，但不至於影響到房價直接下挫，影響交易量層面不會超過一季、再者，最差狀態是若疫情延至兩個月以上控制，後續疫情若擴大，恐慌指數勢必遽升，經濟衝擊層面擴大，勢必影響第一季房市交易量，同時房價也會短期由漲趨跌，影響層面將持續一到兩季；最後，待疫情控制後，會不會如SARS過後的房價大幅反彈？

李同榮明確指出，答案當然是否定的，他認為武漢疫情與SARS不同的是，當時股市房市處低檔，加上前一年增值稅減半政策做多的激勵，房市在SARS利空出盡後大幅反彈，而目前台灣房市雖已經過四年緩跌見底盤整，但房價仍處高檔，餘屋仍待消化，兩者發展情況略有不同，唯一相同的是此次武漢疫情控制後，勢必回歸基本面，房價朝向盤底回溫的走勢不變。

李同榮進一步指出，武漢疫情終會被控制，但值得注意的是疫情擴散之際所產生的「人性恐慌」，因為「人性恐慌」導致經濟活動更加停滯，百業更加蕭條，房市交易也不例外，十七年前SARS疫情爆發到結束大約三個月的時間人人自危，所有與外界接觸的活動幾乎停擺，經濟受SARS疫情嚴重影響，2003第二季的GDP短暫進入負成長-0.7%，同時，房市交易也陷入停頓，預售案場也價跌量縮，整體房價持續下跌兩季，短短兩季下挫幅度達12%之多，但2003下半年市場即恢復到上升趨勢的基本面。

李同榮最後指出，從SARS的歷史經驗可以發現，疫情的爆發對於整體行情的影響較為短期，且隨著疫情受到控制，只要「人性恐慌」因素降低，當利空出盡後，市場仍將回歸到基本面的發展趨勢軌道。李同榮認為突發利空因素不會影響長線趨勢，2020房市排除武漢疫情因素，下半年應回歸基本面，房價大漲機率不大，房市仍將呈現「價溫量增」的小陽春隔局。

(時報資訊)