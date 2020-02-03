武漢肺炎疫情持續升溫，美股上周五大跌、陸股今（3）日恢復交易後重挫逾7％。台股早盤重挫357.07點，權值股鴻海（2317）開盤大跌4.45％後一度重挫7.09％至77.3元，創去年10月中以來3個月波段低點，不過，在逢低買盤敲進下，隨後跌幅已見明顯收斂。

截至10點10分，鴻海下跌2.4％、為81.2元，重新站回80元關卡之上。三大法人上周開紅盤後大舉出脫，2日合計賣超鴻海達4萬2256張，其中外資賣超2萬8003張、投信賣超2874張、自營商賣超1萬1379張。

中國大陸武漢肺炎疫情續燒，昨（2）日新增確診病例達2829個，其中湖北省便占了74％、達2103例。鴻海對此早已在集團內部成立「防疫指揮中心」，由董事長劉揚偉親自坐鎮指揮，每日召開防疫連線會報，密切關注新型冠狀病毒肺炎疫情。

鴻海先前已宣布暫緩員工回赴中國大陸廠區、改為在台辦公，武漢返台員工繼續居家檢疫、無須出勤。中國大陸廠區除非另有規定，否則均暫延至2月10日才全面復工，在維持春節留守必要人力情況下，機動調整不同廠區的生產排配。

(時報資訊)