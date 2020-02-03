5G仍是帶動今年半導體成長的最大動能，環球晶（6488）今年在韓國、美國廠擴增產能，台灣預計在中德廠擴增一座無塵室，日前董事會通過境外資金匯回達3.5億美元（超過新台幣100億元），預計今年第1季資金回流，投資高階、碳化矽（SiC）晶圓、擴大研發與發展綠色能源四大領域。環球晶早盤股價抗跌逆勢翻紅，為多頭維繫一線生機。

環球晶董事長徐秀蘭表示，今年第1季比她預期更健康，12吋矽晶圓需求已好到搶貨狀態，磊晶銷售一空，環球晶因長約客戶居多，價格較不受市況波動。

環球晶去年8月董事會通過與GT Advanced Technologies（簡稱：GTAT）的碳化矽晶球長約案。環球晶圓和GTAT雙方達成協議共同簽署碳化矽晶球長約，此合約將確保環球晶圓取得長期穩定，且可依市場需要快速擴充產能的高品質碳化矽晶球供應，對於環球晶圓碳化矽產品的加速成長，具有長遠積極的實質效益。

碳化矽（Silicon Carbide：SiC）的晶片生產，其專業知識和技術能力，門檻程度極高。碳化矽的性能具備高擊穿電場強度與寬能帶隙，可承受大電流與耐高壓的運作，同時具備高熱傳導的特性，可在SiC元件上實現高切換頻率，耐高壓，且縮小元件/模組體績，同時可使元件在高熱環境下有效作動，適合製造超高效能的功率裝置。碳化矽產品的應用層面廣泛，例如：電子供應系統、風力發電、鐵路等大型交通工具、太陽能逆變器、不斷電系統及電源供應器等，特別在現今電動車和電力電子等快速發展市場受到高度歡迎。

(時報資訊)