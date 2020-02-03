中國武漢肺炎疫情延燒，台股開盤後一度重挫逾300點，陸股今早開盤上證及深圳指數也都重挫逾7個百分點。台積電(2330)和鴻海(2317)近期都成為外資提款機。今早晨星出具最新台股策略報告，認為最近的拋售潮為鴻海精密(2317)及大立光電(3008)創造了買入的好機會，這兩家公司目前的股價皆比晨星預估的公允價值新台幣104元及新台幣5300元分別折價約20%及11.1%。

晨星指出，中國武漢肺炎疫情對智慧型手機供應鏈遭中斷的風險是有限的，原因有4，首先大多數供應鏈廠商的生產基地不在武漢肺炎疫情中心的湖北省；其次，於湖北地區有設廠的公司，如鴻海精密及立訊精密(Luxshare)，這些廠房對母公司整體銷售貢獻並不大(我們估計為少於2%營收)；第三、智慧型手機廠商，如蘋果，一般會維持有2~3間零組件供應商；最後，供應鏈廠商將生產設備擴展到中國以外地區(如印度、越南和印尼)，有助於降低因中國內地疫情擴散而導致供應鏈中斷的風險。

(時報資訊)