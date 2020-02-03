因供需改善，記憶體市況觸底回升之態勢不變，本季合約價可望止跌回升；記憶體大廠南亞科技(2408)年前率先舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法，南亞科(2408)今股價開低後翻紅，下游模組廠股價也隨之翻揚。

雖然大陸爆發武漢肺炎導致市場不確定性增加，但農曆年後記憶體市場供需良好。由於上游記憶體廠上半年未見新增產能開出，推升DRAM及NAND Flash現貨價及1月合約價同步上漲。其中，DRAM合約價出現睽違近一年半的上漲行情，市場景氣穩健復甦。

記憶體大廠南亞科技年前率先舉行的法說會對今年市況抱持樂觀看法，開春以來，動態隨機存取記憶體(DRAM)現貨報價走穩，南亞科今早股價開低走高，下游模組廠威剛(3260)等開低後跌幅明顯縮減。

年後開紅盤以來，記憶體現貨市場交易清淡，報價則平穩。據市調機構集邦科技調查，NAND Flash現貨市場因部分地區仍在假期中，1月30日與31日早盤報價持平。動態隨機存取記憶體(DRAM)報價同步持穩。

南亞科看好今年記憶體市況，將扭轉去年記憶體衰退的窘境，並預期2020年第一季DRAM價格可望止跌回穩，公司出貨也會比上季增加。南亞科技於年前股價領軍上揚，下游模組廠十銓(4967)、廣穎(4973)在封關前大漲更為強勁。

南亞科年前舉行法人說明會，總經理李培瑛對今年DRAM市場看法樂觀，指2020年庫存持續去化，供需逐步穩定，對今年全年保持樂觀看法，並預期公司第一季的產品價量表現都會比上季好，上半年業績可望逐季成長，今年有機會逐季向上。

華邦電本周五(2月7日)將接棒舉行法人說明會。華邦2019年第四季營收約124.52億元，比去年第三季的134.2億元高點下滑約7.21%。華邦電董事長焦佑鈞先前表示，記憶體之前價格跌很兇，預期未來可望趨於穩定。

(時報資訊)