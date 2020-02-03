蘋果今年上半年新品市場關注。分析師預估，今年上半年蘋果將推出7款新品，其中可能推出小型無線充電板。此外蘋果可能在2021年推出同時支援臉部辨識和螢幕下指紋辨識的新iPhone。

中國媒體引述天風國際證券分析師郭明錤報告預估，今年上半年蘋果可能推出7款新品，包括低價4.7吋LCD版iPhone、新iPad Pro、新型號MacBook Pro和MacBook Air。

除了以上常規的硬體更新替換外，蘋果可能還有3款非常規產品，分別是先前傳聞的超寬頻（UWB）位置追蹤器，高階蘋果品牌耳掛式藍牙耳機、以及一款較小的無線充電板。

中國媒體指出，蘋果先前在無線充電板AirPower遇到瓶頸，郭明錤沒有詳細介紹小型無線充電板，不過近期並未收到AirPower或相關技術有所突破的消息，市場揣測即將推出的無線充電板，可能是為Apple Watch準備。

郭明錤另外表示，蘋果計畫在2021年上半年公布一款採用Touch ID電源鍵設計的iPhone。這款iPhone將配備LCD顯示螢幕，報導指出這也暗示將是一款低價iPhone。

此外蘋果可能在2021年產品陣容中，推出具有Face ID臉部辨識功能和螢幕下指紋辨識功能Touch ID的更高階iPhone版本，在支援人臉辨識功能同時還提供螢幕下指紋辨識。

展望蘋果今年新品趨勢，分析師預期，今年前3季蘋果將每季推出新品，其中第1季將公布iPhone SE2、和搭配飛時測距（ToF）功能的iPad Pro產品；第2季將推出搭配剪刀腳鍵盤的MacBook新品，以及蘋果與第三方品牌合作的擴增實境（AR）頭盔；第3季預計將推出5G版iPhone。

(中央社)