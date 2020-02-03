日本鹿兒島縣口永良部島上的新岳火山今天發生火山噴發，噴煙高達距火山口約7000公尺高空，並造成火山碎屑流及飛石，所幸並未影響居民居住地。

口永良部島上次發生火山碎屑流是去年1月29日，日本放送協會（NHK）報導，日本氣象廳認為口永良部島未來仍有火山噴發可能，維持噴發警戒為3級，呼籲距火山口半徑約2公里範圍內民眾，須留意體積大的飛石及火山碎屑流。

氣象廳表示，口永良部島上的新岳火山在日本時間清晨5時31分發生噴發，從衛星觀測數據來看，噴出的濃煙直竄距火山口約7000公尺上空。

噴發造成的火山碎屑流從火山口西南方流出約900公尺長度，並疑似造成森林火災；另外還有體積大的飛石噴發約600公尺遠，所幸都沒有影響到居民居住地。

口永良部島是位於鹿兒島縣屋久島西北西方約10多公里處的火山島，上面有多座火山，新岳是目前仍在活動的火山。2015年5月新岳也發生爆裂式噴發，噴煙高達距火山口9000公尺以上高空，當年氣象廳把噴發警戒調到最高級的5級，島上130多位居民全數被撤離到島外避難。

根據氣象廳的噴發警戒等級，1級代表留意活火山；2級是進行火山口周邊管制；3級是實施入山管制；4級是進行避難準備；最高的5級代表立即避難。

(中央社)