義大利因出現兩例武漢肺炎確診案例，義大利政府已對中港澳與台灣下達暫時禁飛令，共9家航空公司受影響，目前仍有上千名台灣旅客滯留義大利，部分民眾感覺「被丟包」。有旅行社業者分析，華航目前只派出一班疏運班機，可能是成本考量。

華航一週原本有三班飛羅馬班機，但台灣與義大利中斷直航後，華航目前只有今天派一架空機到羅馬疏運旅客回台，若非原本就預定3日返國的旅客，幾乎不可能改票。根據觀光局掌握在義大利的旅行團客就有近800位，加上散客，兩週內預定回台的乘客恐達1500位。

中央社報導，一名原訂5日返國的台灣旅客說，華航網站公告，這次班機取消「非華航可控之因」，旅客可改訂其他地點的華航航班返台，但「中段航空或陸路交通必須自付」，他若要改去第三地轉機，除了要自掏腰包數千到上萬元，還不一定能搶到機位。還有趁過年到義大利探親的旅客，要自己設法到荷蘭、德國或奧地利再轉機回台，感覺無助又害怕。

有旅行社業者分析，華航目前只派出一班疏運班機，可能是成本考量，因為無預警停航已造成重大損失，華航也算「受害者」，若後續還要加派疏運班機，華航或許期待政府能出面分擔費用，或提出補償政策。

在華航官網系統，鍵入羅馬則會出現「您的啟程機場無效」字樣。國泰航空也宣布取消1日到9日香港直飛羅馬、米蘭的班機，不過今起每天都有3到5個班次，可從羅馬轉機歐洲各大城市抵達香港。長榮航空預定2月18日開通米蘭台北航線，雖然暫無疏運旅客返台問題，但早已開賣預售，尤其不少國內知名旅行社都在2月行程標榜可搭長榮直飛米蘭，突發狀況使業者、旅客亂成一團。

(中時電子報)