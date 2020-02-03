蔡政府為避免大陸武漢疫情擴大，近日統一調控口罩給市面上的通路超商，民眾每人限購3個。但仍有許多人搶不到口罩，甚至詢問超商店員卻都說賣完了。就有網友好奇詢問，到底怎麼樣才搶得到超商口罩？某網友曝「進貨時段」，讓其他網友直呼「有點扯」。

網友在批踢踢論壇以「有沒有口罩配送時間的八卦」為題，原PO說「自己容易感冒，已經2-3天買不到都戴舊的，用舊的擔心感冒會反覆發作，平時也沒囤貨的習慣，今天早上快6點到6點半跑了家裡附近6家超商，終於在某家超商買到口罩，但這家尚有口罩的店員說只能買2片，另外4家則表示賣完，其中1家說還沒進。原PO也詢問廣大網友，「有沒有口罩配送時間很迷的資訊？」。

狂跑超商卻買不到口罩的哀怨心聲，也迅速在網路引起熱烈討論，「半夜三點跑了50多間，買到N片」、「今早跑七家，只買到一包，也覺得進貨時間很謎」、「店員每天講的時間都不一樣」、「附件店家說兩點進貨，三點賣完，放棄」、「不管哪個時間點去買都說還沒進貨」、「有點扯」。

也有網友暗諷「政府說一定買得到，你沒買到是在哈嘍？」、「還在亂帶風向？光頭院長明明說口罩一定夠」，也有網友建議「應直接公布時間，跟垃圾車時間一樣方式」。

(中時電子報)