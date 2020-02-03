教育部昨天緊急宣布，全台高中以下學校延長寒假到2月25日為開學日，家長可請防疫照顧假。台北市府也宣布原訂今天開始的高中、國中課輔今天照常上課，但台北市上午北市府召開會議後政策大轉向，決定從明(2/4)日起全面停止課輔，台北市議員鍾沛君也在臉書證實明天起台北市停課的最新消息。

台北市議員鍾沛君在臉書PO文表示，教育部2日宣布高中以下延後開學，連帶影響隔天開課的寒假輔導，尷尬的是，寒假課輔停課期間，家長是無法請防疫假的，換句話說，因爲有工作而讓孩子上課輔的家長，必需在不到一天的時間內，想出未來兩週孩子何去何從！

鍾沛君說，上不上課？北市府第一時間讓學校自決，就算相鄰的兩校，有可能完全不同做法，文山區爲例，有些學校2/3直接停課，有些學校仍可讓有需求的孩子上學，讓她深夜還接到苦惱家長的陳情電話。

對此，台北市副市長黃珊珊昨晚表示，寒假輔導不是防疫假，如果停課，家長沒有辦法請防疫假，這是比較麻煩的，延後開學的部分則會有防疫假，家長可以請假，這部分中央已經統一規定，北市府就依法來辦裡，勞動局按照中央規定做相關處理，有關防疫假是非常時期，台北市也會盡力配合。

(中時電子報)