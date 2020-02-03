台北市長柯文哲爆料台商包機返台隔離地點是陽明山台銀宿舍，遭衛福部長指將依法處置，如今文化大學也跳出來反對。柯3日表示，這麼龐大的計畫，與其遮掩躲藏不如公開透明，不要人都進去了，隔天被鄰居發現那不是更慘。

大陸武漢台商可能包機返台，中央流行疫情指揮中心規畫5處地點隔離14天，柯文哲爆料台商隔離地點，衛福部長陳時中說要開罰，甚至文大學生反彈。

柯文哲今表示，中央政府要把大陸台胞撤回台灣，回來檢疫標準14天，全台灣有規畫5個收容地點，地點是中央找的，但需要地方政府支援醫療人力、警衛、後勤補給。

他認為，幾百個人要在收容所，不可能台灣的家屬、附近居民和支援的人都不知道，這不可能嘛，這麼龐大的計畫，與其遮躲掩藏不如公開透明。

柯文哲說，他也沒有講太多，不是惡意或特地爆料，如果陳時中要罰或不罰，要先跟他講什麼是可以講的、什麼不可以講。

他強調，這不是機密，不可能嘛，一定大家都會知道的，疫情為什麼會失控，就是大陸隱匿，所以公開透明做好該有的防備，敵人是武漢肺炎，不要再內部自己製造敵人。

至於是否建議其他地方首長公布地點，柯文哲指出，他主張公開透明，不可能幾百人藏在一個地方14天，台灣家屬、附近的居民和支援的人統統沒有講、不知道，這不可能嘛，所以還是公開透明可以減少掉不必要的爭執。

外界質疑公開透明恐引發恐慌，柯文哲說，地點要選好，該做的防備要做，看地點覺得軍營比較好，他也沒意見，中央政府想怎麼幹就怎麼幹，應該找空曠的地方，但他強調沒意見，中央政府決定了就會配合。

柯文哲強調，寧可事先講，不要人進去後再引起抗爭，不是更奇怪，政府做事還是盡量公開透明，大陸為什麼疫情會失控，就是隱匿文化，我先問你，若要把武漢台胞撤回來，第一個多少人、要擺哪？衛福部要到最後一秒人都進去了才通知居民嗎？不可能嘛，到時候抗爭更大，不要人進去了，隔天被鄰居發現，那不是更慘。

面對沒有經過指揮中心同意不能講，柯文哲說，所以要跟他說什麼可以講、不可以講，不然事先公布，他是遵守SOP的人，不然衛福部給北市府公文註明密件，他就不會講。

(中時 )