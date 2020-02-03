國民黨高市議員陳玫娟、陳麗娜、邱于軒、陳若翠、李雅芬等人3日舉辦「罷韓罷到沒人性」記者會。（林宏聰攝）

罷韓行動全力衝刺，現場送口罩給連署民眾，正當口罩短缺之時引發爭議，高市議會國民黨團痛批「罷韓罷到沒人性」，呼籲改將口罩捐給弱勢；但遭指涉的議員林智鴻強調並非拿口罩換連署書，而是送給連署民眾，「提供正確防疫資訊」。

國民黨高市議員陳玫娟、陳麗娜、邱于軒、陳若翠、李雅芬等人3日舉辦「罷韓罷到沒人性」記者會，直指目前防疫口罩短缺，全民搶口罩造成人心浮動，但罷韓團體手上竟有大量口罩，送給簽罷韓連署書的民眾，根本是「用防疫口罩做政治操作」。

邱于軒說，絕對尊重公民提出罷免的權利，但目前市面上口罩一片難求，罷韓團體卻拿來送，口罩上還寫著「防堵武漢肺炎，罷免高雄病毒」，這種把救命口罩拿來當罷韓誘因的作法，讓忙於防疫的任何人看了都很痛心。

「用百姓健康圖利政治操作，還口口聲聲說愛高雄，低級又人沒性！」陳若翠痛批，罷韓團體不幫忙防疫就算了，還利用市民對口罩的需求，引誘大家簽罷韓連署書，很多獨居老人、兒童之家、遊民單位都需要口罩，呼籲罷韓團體把口罩捐出來。

陳麗娜則建議中央，比照1999年間米酒搶購潮時，公賣局用戶口名簿按戶配給購買，若沒辦法供應足夠口罩，可規定拿戶口名簿來買，政府再以收購價格販售口罩，一定比現在6元、8元便宜，「政府因為口罩短缺，讓社會亂了這麼久，實在不應該」。

被指罷韓送口罩的林智鴻則解釋，立委趙天麟把一批選舉剩下的口罩捐給公民割草總部，大年初五送給連署民眾，是提供正確防疫資訊，這是善舉，而非拿口罩換連署書，且當時政府還沒有統一徵購口罩，反批藍營「邏輯錯誤、時間錯置、竹篙湊菜刀」，應公開道歉。

(中時 )