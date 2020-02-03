近日寒流來襲低溫下探3度，加上武漢肺炎疫情爆發，讓許多民眾蜂湧至食補店吃酒料理暖身以提高自我防護力，為讓民眾享用美食佳餚後，亦能平安賦歸保障安全，台中市警察局第三分局於2月1日晚間由副分局長蔡期望帶隊，率領由警察同仁及志工隊員組成的「口罩防疫軍團」到轄內餐廳，進行防制酒駕及防疫資訊宣導。

這披口罩防疫軍團舉著「酒後踩油門，死神來敲門」宣導牌，成功吸引用餐民眾目光，蔡期望向現場民眾發放防疫資訊宣導單，並引用網路梗圖打趣地說，對抗武漢肺炎雖可「75度(藥用酒精)外用，58度(高粱)內服」雙管齊下殺菌效果加乘。

他特別提醒民眾飲酒後，返家時最好還是改搭計程車、公車等大眾運輸工具，或與同桌友人約定「指定駕駛」，保障用路人安全；另乘坐交通工具時，千萬記得戴上口罩防護自身，返家後立即徹底洗手，守護家人健康。

蔡期望表示，防制酒駕及遏阻肺炎疫情延燒同樣都需仰仗民眾自律，飲酒後在酒精濃度催化下，對於路上臨時路況的反應力及判斷力都會下降，駕駛朋友應嚴格約束自身行為；而民眾若無法避免前往人潮聚集處時，應戴好口罩、勤洗手，如有出現發燒、呼吸道症狀時，可撥打疾管署防疫專線1922，勇敢就醫勿隱匿病情，無論是防制酒駕抑或防制疫情延燒都需要全民共同來努力。

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(中時 )