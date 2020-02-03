武漢肺炎持續升溫，加上美股上周五終場大跌603點，陸股今(3)日又面對年後首個交易日開盤大跌8.7%，台股早盤一度重挫357.07點，權值股排名第二的鴻海股價開盤大跌4.45％，一度下挫7.09％至77.3元，接近3個月以來低點。

鴻海股價一度重挫7.09%，但買盤逢低進場，截至10點10分，鴻海下跌2.4％、為81.2元，重新站回80元關卡以上。三大法人上周開紅盤後大舉出脫，2日合計賣超鴻海達4萬2256張，外資賣超達2萬8003張。

由於爆發疫情的湖北省為大陸半導體重鎮，加上鴻海集團富士康代工廠坐落在鄭州等地緊鄰疫區，北京當局也宣布延至2月3日開工，影響富士康恢復生產線運作時間。

鴻海也在先前宣布，暫緩員工回赴大陸廠區、改為在台辦公，武漢返台員工繼續居家檢疫、無須出勤。大陸廠區除非另有規定，否則均暫延至2月10日才全面復工，在維持春節留守必要人力情況下，機動調整不同廠區的生產排配。

(中時電子報)