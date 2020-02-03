市長黃敏惠視察口罩供應狀況。（圖／嘉義市衛生局提供）

武漢肺炎疫情延燒，全台鬧口罩荒，還有民眾大半夜到超商排隊搶口罩。為使民眾安心，嘉義市政府與相關通路積極溝通，請店家張貼「口罩上架與貨源狀況」。

市長黃敏惠昨（2）日晚間前往藥局及藥妝店視察，感謝他們共同配合張貼。黃敏惠表示，防疫關鍵期，應以更公開透明的資訊，讓民眾了解口罩供應狀況，有助於減少民眾恐慌，並提醒配戴的要訣與時機，做好健康自主管理。

嘉義市衛生局也表示，3日開始，藥局、藥妝店、超商、醫療器材行等，將陸續在明顯處貼上口罩上架時間與供應狀況，並提醒民眾口罩配戴要訣「先洗手 再戴口罩；有顏色的面朝外；口罩壓條貼緊鼻樑；口罩的丟棄要找有蓋垃圾桶」，同時注意戴口罩時機，例如看病、有呼吸道症狀者應戴口罩，有慢性病者外出建議戴口罩，健康者與在戶外無需戴口罩，也呼籲保持環境的通風，勤洗手也能有效防疫。

另外，市府也設立「醫事口罩平台」，解決醫事人員口罩供需，並將醫事機構及辦理具感染風險民眾管理機構，列為優先撥借對象，若上述單位有急迫需求（如口罩儲量低於2天），可即時向所屬公會登記，衛生局將立即撥借應急，保障第一線醫療院所防疫安全，並維持醫事服務正常運作。

(中時電子報)