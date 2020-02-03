武漢肺炎疫情日漸擴散，全球紛紛警戒防疫，而身為疫情熱區的香港，早已掀起酒精、口罩搶購潮，香港市民出盡方法在搜刮防疫商品，而女星樂瞳近日分享了自己的口罩購買經驗，透露雖然早疫情一步囤了1盒口罩備用，結果正需要使用時拿出來，一看產地大傻眼，立刻停用，小確幸變成欲哭無淚。

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⚠️長文慎入⚠️在疫情差唔多爆發果時，我去左藥房買左盒口罩，咁當初都未有咁多口罩資訊見到佢日本製咁嘅樣，同埋果時其他果D都冇獨立包裝，藥房阿叔其實係自己留比自己，但佢又好好心地原價讓一盒比我咁我梗係即要啦😳點知番去用左2個發現獨立包裝袋上寫的是簡體字，還有原產地是仙桃市。。。心內忐忑不安google 一下😥😥😥原來那是從湖北來的😱😱😱原本唯一50 個口罩立刻不知道應該用還是不該用😭😭😭差D都想蒸番我之前帶過又合規格個一個口罩再用（其實冇蒸都翻用左幾次）😢😢😢好彩我身邊有好多錫我的朋友，今日我其中一個好朋友比左2盒我解決左我燃眉之急😭😭😭患難見真情，好多謝我的朋友Florence ❤️❤️❤️見到街上好多市民都排隊買口罩真的好心痛。。。希望大家都買到。。。😢😢😢 #向左滑睇湖北口罩

樂瞳 Cilla Kung（@loktungcilla）分享的貼文 於 張貼

樂瞳透露，自己在疫情還沒這麼嚴重時，去藥房買口罩，當時老闆拿出一盒，表示本來要留做自用，但仍以原價販售給她，讓她相當感動，只是沒想到拿了兩個獨立包裝的口罩出來使用，發現上頭寫著簡體字，再仔細查看「原產地是仙桃市」，樂瞳忐忑一google，大傻眼：「原來那是從湖北來的」。

而她手邊已經沒有別的口罩，但仍猶豫不知該用不該用，所幸朋友及時相助，送來2盒合格口罩以解燃眉之急，讓她直呼患難見真情，而看到辛苦排隊買口罩的民眾，她都覺得心疼，很希望大家都能買到。

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(中時電子報)

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