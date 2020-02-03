大陸國家發展改革委副主任連維良3日在國務院新聞辦舉行的記者會上說，中央應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作領導小組專門設立了多部門組成的生活物資保障組，建立快速聯動工作機制，千方百計增加生活必需品供應，協調落實食品、蔬菜、醫療物資等必需品綠色通道，全力以赴做好武漢等重點地區的生活物資供應保障工作。

此外，針對口罩難買的問題，工信部總工程師田玉龍表示，大陸口罩的生產總體上產能是每天2,000多萬隻，產能是全球最大，N95口罩，醫用外科口罩總體來看能夠保證供應，但恢復需要時間。

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