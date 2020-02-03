陸發改委：多部門設立生活物資保障組 11:002020/02/03 工商 譚有勝 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大陸國家發展改革委副主任連維良3日在國務院新聞辦舉行的記者會上說，中央應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情工作領導小組專門設立了多部門組成的生活物資保障組，建立快速聯動工作機制，千方百計增加生活必需品供應，協調落實食品、蔬菜、醫療物資等必需品綠色通道，全力以赴做好武漢等重點地區的生活物資供應保障工作。 此外，針對口罩難買的問題，工信部總工程師田玉龍表示，大陸口罩的生產總體上產能是每天2,000多萬隻，產能是全球最大，N95口罩，醫用外科口罩總體來看能夠保證供應，但恢復需要時間。 (工商 ) #生活物資 #供應 #口罩 #部門 #大陸 也許您會感興趣 推薦閱讀 防疫搶口罩 醫生：這種人不必天天戴 08:172020/01/30 生活 口罩剩一盒秒漲1百 店員嗆一句網怒喊檢舉 08:352020/01/30 日常 吃飯脫口罩再重戴可以嗎？ 醫生這樣說 12:292020/01/30 生活 防疫關鍵期 口罩這樣挑最對 21:192020/01/30 生活 口罩戴久耳朵痛？ 這招神解超有效 08:042020/01/31 生活 今降為6元仍買不到？口罩之亂愈演愈烈 民怨一觸即發 11:232020/02/01 政治 戴口罩卻露出鼻子 醫嘆：何苦跟我們搶？ 12:532020/02/01 生活 開學口罩去哪買？國民黨團要政院檢討 13:182020/02/01 政治 全台口罩爆缺貨潮 名嘴：不知道政府堅持什麼？ 14:432020/02/01 娛樂 這裡要送兒童口罩！何文海2／3分送6000片大人、兒童口罩 14:392020/02/02 生活 財經熱門新聞 陸股3大指數齊跌 超過3000檔跌停 - 財經 - 旺報 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 蘋果、安卓都不好過 郭明錤警告：手機業苦臨3大風險 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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