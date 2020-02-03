滯留武漢台胞首批200多人傳出將於今日搭乘陸航包機回台。對此，海基會3日表示，盡快接返滯留武漢國人是政府既定目標，航班時間目前仍在聯繫溝通當中，確認後會再向外界說明。

海基會強調，政府各單位已做好周全準備，各項防疫措施皆已備妥，絕對會確保國人的安全與健康。

(工商 )