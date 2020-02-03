大樂透頭獎連6摃 頭獎上看3億元還可抽百萬紅包 11:002020/02/03 工商 黃惠聆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 大樂透頭獎連6摃，2／4頭獎上看3.0億元，春節百萬紅包獎續開獎。 台灣彩券表示，由於大樂透2／2頭獎未開出，並連6摃，因此，明（2／4）日預估銷售1.8億元，頭獎上看3.0億元。 至於大樂透春節大紅包9中6開出情形，台彩表示，在2月2日時只開出16組，總中獎注數為18注，其中14組為單注中獎，2組為2注均分。因該活動從1月23日起至2月2日止累計開出261組，未達360組，因此，在2月4日春節大紅包繼續加開9個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，共有84組中獎機會。 (工商 ) #頭獎 #中獎 #樂透頭獎 #百萬紅包 #大樂透 也許您會感興趣 推薦閱讀 大樂透今頭獎上看1.6億元 春節大紅包還有159組100萬元 15:262020/01/30 財經 大樂透獎號開出 頭獎上看1.6億元 20:412020/01/30 財經 大樂透本期頭獎連3摃 威力彩連8摃 下期頭獎分別上看2億元、4.1億元 23:322020/01/30 財經 大樂透獎號開出 頭獎上看2億元 20:422020/01/31 財經 今大樂透開出 頭獎上看2.4億元 21:202020/02/01 生活 大樂透再摃 2／2頭獎上看2.7億元 22:142020/02/01 財經 拚大樂透 雲林財神廟、包公廟現人潮 18:502020/02/02 生活 是你嗎？大樂透頭獎2.6億 春節大紅包獎號看這裡 20:502020/02/02 生活 大樂透連6摃！下期頭獎上看3億元 14人獨得百萬大紅包 23:082020/02/02 生活 大樂透連6期槓龜 下期頭獎3億元 00:092020/02/03 財經 財經熱門新聞 陸股3大指數齊跌 超過3000檔跌停 - 財經 - 旺報 又爆發股災？老謝驚曝最大利空在明天 - 財經 疫情延燒小股東心淌血 鴻海股價一度失守80大關 - 財經 蘋果、安卓都不好過 郭明錤警告：手機業苦臨3大風險 - 財經 怕大屠殺！陸股明開市…美媒洩驚人玄機 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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