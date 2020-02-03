大樂透頭獎連6摃，2／4頭獎上看3.0億元，春節百萬紅包獎續開獎。

台灣彩券表示，由於大樂透2／2頭獎未開出，並連6摃，因此，明（2／4）日預估銷售1.8億元，頭獎上看3.0億元。

至於大樂透春節大紅包9中6開出情形，台彩表示，在2月2日時只開出16組，總中獎注數為18注，其中14組為單注中獎，2組為2注均分。因該活動從1月23日起至2月2日止累計開出261組，未達360組，因此，在2月4日春節大紅包繼續加開9個獎號，對中其中6個就中百萬獎項，共有84組中獎機會。

(工商 )