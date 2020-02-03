網紅蔡阿嘎在YouTube頻道擁有過百萬粉絲訂閱，日前他收到知名廠商寄來的「七龍珠聯名羽球拍」後，開心地在IG發文，更直言自己拿著這支球拍就可以打贏台灣羽球一姐戴資穎，也沒想到蔡阿嘎的隔空宣戰，竟釣出戴資穎回應了。

蔡阿嘎昨（2日）收到「七龍珠聯名羽球拍」以及其系列商品後，開心地在IG發文：「哈哈~整套的七龍珠羽球聯名入手!!!可以去跟戴資穎PK也不會輸了...（自信滿滿）」

蔡阿嘎的貼文也成功吸引戴資穎回覆，她看到後也在底下留言：「我等你。」網友們看到戴資穎的留言後，紛紛敲碗希望2人可以正面對決，「小戴，讓他看看什麼叫高手」、「電他！讓他知道誰是羽球界的老大」、「可以和阿嘎合作拍一部羽球的影片」、「可以拍踢館大師了」。

（圖／翻攝自蔡阿嘎IG）

戴資穎目前人正在印度參加印度羽球聯賽，上週五跟隨班加羅爾暴龍隊出戰海德拉巴獵人隊，她在單打賽對抗印度一姐辛度（Pusarla V. Sindhu）拿下勝利，接著將在明天對戰孟買火箭隊。

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(中時電子報)