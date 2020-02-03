三吉彩花因擔任《說好不哭》MV女主角，受到華語圈關注。(圖／翻攝自YOUTUBE)

23歲日本長腿女神三吉彩花，擁有高挑身材和空靈氣質，曾和男星三浦春馬傳出戀情，不過讓她在大中華市場知名度倍增的是，去年擔任周杰倫（周董）與「五月天」阿信合作的《說好不哭》MV女主角，高顏值美貌驚豔不少人，近日，她受邀上NTV電視台節目，自爆和父親感情深厚，高中時仍會「父女共浴」，讓網友聽了都超震驚。

三吉彩花透露47歲的父親，是她的最理想型男友，所以對40歲的男性不會抗拒，和爸爸感情深厚的她，平時會自然勾手搭肩去逛街，或同遊迪士尼樂園，父女關係就像密友一樣，更驚人的是，她讀到高中時，仍會和爸爸一起泡澡，「父女共浴」言論引起熱議。

不少人都認為她這樣的舉動十分不當，「父女一起泡澡很噁心，母親為何不阻止？」其實，這不是第一次有藝人和家人共浴，23歲女偶像北見直美，之前更透露現在還會和爸爸、哥哥一起洗澡，當時也引起很大爭議。

(中時電子報)