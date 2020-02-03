4年前因炒作唐鋒股票遭判刑8年半入獄的股市作手「古董張」張世傑，另因18年前與上櫃公司正峰工業聯手炒作股價遭起訴，最高法院維持原判決，考量案件爭訟逾8年符合刑事妥速審判法的減刑規定，依違反證交法的操縱證券交易價格罪判刑6月定讞。

判決指出，正峰公司董事長鍾明甫(判刑4年確定)與經營證券投資顧問公司的張世傑，利用人頭戶、投顧會員、其他炒手或市場金主，在店頭交易市場依約定之價格逐日大量承接，以拉抬正峰公司股票之股價。

張世傑在2002年3月連續多日在報紙以其所經營的「總統投顧」名義刊登正峰公司股票不實之利多消息，鼓吹不特定大眾及該投顧所屬會員進場買進正峰公司股票，操縱正峰股票，嚴重影響股票公開市場的自由買賣機能。

台中高分院更一審考量張世傑是多家證券投資公司實際負責人，平日以股市分析為業，不思以正當方式投資股票，竟炒作正峰公司股票致使證券交易市場處於虛偽狀態，使一般投資大眾蒙受損失，考量他坦承犯行，將他判刑6月，案經上訴，最高法院駁回確定。

(中時 )