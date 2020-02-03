勤業眾信（Deloitte）聯合會計師事務所3日發布《新型冠狀病毒疫情人力資源政策調查》報告，針對位於大陸1232間企業進行調查，有46％受調企業的董事長或主管層預計將調降2020年度業績目標，並主要帶來「無法正常服務客戶、無法施行正常管理機制、銷售下滑現金流緊張」等三大衝擊，同時點出傳統製造業因無法提供彈性及遠端工作環境，成為受疫情影響最深的產業。

而企業性質不同，受到疫情影響也不同，例如在衝擊面向上，民營企業認為影響最大的是銷售下滑所帶來的現金流緊張；而最擔心「無法正常服務客戶」的前三行業分別為消費行業、金融服務及地產行業與教育業。

此外，在因應措施上，受調查企業中有90％的外企認為，向員工提供彈性工作方式是面對疫情的當務之急。

而該報告中也匯總10大防範關鍵，協助企業應對疫情挑戰，包含建立緊急事件應變小組、評估風險、建立溝通機制、員工照護管理措施、供應鏈風險應對計畫、履約和客戶關係管理計畫、企業社會責任、資安與隱私管理、預算調整與執行方案、升級風險管理機制等。

(旺報 )