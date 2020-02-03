武漢肺炎疫情蔓延，引起人心惶惶，甚至掀起「口罩荒」，不過有網友質疑，為什麼台灣十個確診就在搶口罩？連電影院都不敢去？不少網友點出關鍵原因：「因為潛伏期很長啊，超恐怖的！」、「一堆人說不定中標，自己都不知道」。

原PO在PTT發文指出「台灣目前才10個確診，兩千多萬人裡也才十幾個，死亡率比每天交通意外的死亡數還低，但大家不會怕到不敢騎車、開車，但卻會怕到一堆人在戴口罩、搶口罩，連電影院、密閉空間都不敢去，為什麼會這麼誇張？」

貼文一出，網友則紛紛回應「勝過以後封城、全面停工和醫院擠不下在家等死！」、「不止怕武漢肺炎，也怕流感」、「百萬計的台灣人在大陸上班」、「因為無什症狀，潛伏期長，像魅影不知何時在你的身邊！」、「摸不到看不清，才讓人害怕」、「潛伏期加上無症狀傳染者太恐怖」、「隱藏黑數太多，台商外配都在路上走」。

不過也有網友說「台灣人就是喜歡搶購，只要看到排隊，就會忍不住貼上去」、「愛滋病潛伏期更長，怎麼不愛戴套？」。

(中時電子報)