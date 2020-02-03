武漢肺炎延燒，意外造成台灣民眾瘋搶口罩的局面，不少人跑了多家超商、藥局都買不到。而遠在日本的國會議員，看到台灣缺口罩狀況，在拜會駐日代表謝長廷時，除表達關心外，更親送三千副口罩說要送台灣。此舉讓謝長廷大喊很感動。

謝長廷在臉書發文表示，兩天前日本台灣親善協會的會長衛藤征士郎和國會議員山本順三來代表處拜訪，並帶來三千副口罩說要送台灣。他們大概是從媒體看到台灣口罩不足的新聞，好意非常感動，依他們的意思寄回台灣。

謝長廷接著表示，台灣每天生產四百萬副口罩，他相信缺貨只是短暫現象。聽說日本也斷貨了，所以他特別去商店了解，果然一盒30或50個的抽取式口罩都沒了。主要是原來從台灣或中國進口的，現在貨源國不出口，這邊當然也很快斷貨。但三副包裝的都有在賣，架子上還貼有每天一家限買1袋到5袋（各店家不一樣）的告示，可能是日本製的，價錢貴很多，不過，每天一家人買一袋，夠用就好，不必囤積，不是嗎？

(中時電子報)