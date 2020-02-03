今明回暖！ 內湖櫻花盛開、陽明山近尾聲

初春賞櫻花！在台北市區就能看得到！「2020樂活夜櫻季《樂櫻繽紛》」於2月2日盛大開幕，展期自2月2日至3月1日，為期一整個月。在這裡沿著步道走，可同時欣賞水岸造景和近距離看櫻花！在內湖樂活公園內的寒櫻率先綻放，後續還有八重櫻、昭和櫻等不同櫻花種類相繼盛開，千萬不能錯過這多重美景！

內湖樂活公園內可近距離欣賞美麗櫻花。

樂活公園的寒櫻目前已有五成開放，初春漫步在內湖內溝溪畔，兩旁可見粉白、粉紅、深紅等花樹燦爛開放，這些都是一群熱心的綠美化協會志工所栽種的櫻花。公園處處長陳榮興表示，特別感謝志工們年年細心栽培與呵護，讓周圍市民朋友能於每年2月前後，看見壯觀花海。

內湖樂活公園內的寒櫻率先綻放。

公園處花卉試驗中心主任宋馥華表示，《樂櫻繽紛》系列活動，除每日於樂活公園現場有內溝溪綠美化協會志工協助公園導覽外，今年特別邀請夢想藝術聯合國的藝術家，教導大家利用環保素材DIY創作祈願燈籠，並可懸掛於樂活現場。

內湖樂活公園內的夜櫻美景。（圖取自內湖樂活夜櫻季 Facebook）

此外，包括一之軒東湖店特別為櫻花季設計的限定款櫻花麵包和美美的櫻花季限量伴手禮，只有在花季期間，另外，樂活夜櫻季也結合附近商家提供各式消費優惠。

內湖樂活公園內的寒櫻率先綻放。（圖取自內湖樂活夜櫻季 Facebook）

2月22日星期六下午則有精彩的假日活動，包括趣味的告白系列活動，無論年齡、性別皆可報名闖關遊戲，限量櫻花鉛筆盒等獎品等您兌換！傍晚到晚間更有「戀花電影院」，把大螢幕搬到樂活公園大草地，現場將播放《阿拉丁》真人版，不妨跟心儀的對象、家人及親朋好友來踏青賞花，一起闖關。

內湖樂活公園內夜櫻美景。（圖取自內湖樂活夜櫻季 Facebook）

然為避免2019新型冠狀病毒肺炎(武漢肺炎)傳播，除了請民眾來賞花時別忘記戴口罩，今年亦不在活動現場設攤販售食品。

內湖樂活公園「樂活夜櫻季」。

內湖樂活公園

捷運東湖站，步行約9分鐘。

搭乘公車53、281、287、630、646、小1、棕19、藍12、藍51等至東湖社區站，步行約2分鐘。

搭乘公車203、284、629、677、711、896、903、藍36、棕19、內湖幹線、紅2，步行約5分鐘。

(中時電子報)